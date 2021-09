Artistas mirins retratam as belezas e riquezas do Piauí em exposição

Quando a artista mirim Ana Laura Frota escolheu retratar em um quadro a Pedra Furada, na Serra da Capivara, o fez porque queria expressar o carinho e amor que sente por um de seus lugares preferidos no Piauí. E assim como ela, outras 76 crianças que fazem parte do ateliê Luciana Severo Kids usaram da mesma inspiração para colocar as riquezas e as belezas do Estado em uma tela.

Elas fazem parte da exposição Piauí e Suas Riquezas, que se encontra exposta no Restaurante Piancó, em Teresina. A iniciativa reúne crianças de 5 a 14 anos que fazem o curso de Pintura em tela, desenho e aquarela ministrado no ateliê Luciana Severo. Entre a fauna, a flora, e os pontos turísticos do Piauí, os artistas mirins retratam também suas impressões sobre o estado.



Foto: Reprodução

É o que diz a artista Isadora Barros: “Eu pintei os cactos do Piauí, porque é uma coisa que eu vejo muito aqui em Teresina e quando viajo, então é mais fácil retratar”. Já para a pequena Júlia Guimarães, a exposição é uma boa oportunidade de se expressar e expressar o sua relação com o Estado. “É muito bom mostrar minha vida aqui, como é bonito e muito gostoso”. Também expondo seus quadros, a artista Ivna Santos fala que o Nordeste é uma região culturalmente rica e que isso ajuda bastante no exercício do olhar criativo. “É muito bom a gente poder trazer numa exposição um tema nosso”, afirma.

É justamente este o objetivo da exposição Piauí e Suas Riquezas. De acordo com Luciana Severo, curadora do ateliê, as obras retratam lugares que o piauiense já tem em sua memória afetiva. “São pontos turísticos que a gente já tem no coração e que as crianças já amam também, elas têm essa felicidade em retratar”, explica.



Luciana Severo é a curadora do ateliê - Foto: Reprodução

As artistas mirins do ateliê Luciana Severo Kids já participaram de exposições de artes no Brasil e no exterior através do projeto Children Colouringg the World (Crianças Colorindo o Mundo). As crianças já expuseram sua arte na Suíça, Liechtenstein, Estados Unidos e no Museu do Louvre em Paris.

No próximo dia 08 de outubro, as artistas mirins estarão com um trabalho voltado para o Museu do Piauí com o tema Nordeste em homenagem ao Dia do Nordestino em uma exposição aberta ao público. No ano que vem, já há exposição agendada para o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e, em outubro de 2022, uma nova exposição internacional em Paris no Louvre.

A exposição Piauí e Suas Riquezas ficará no restaurante Piancó pelos próximos dois meses.

Compartilhar no

Com informações de Zan Viana, da O Dia TV

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!