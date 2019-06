Artista pede ajuda para participar de exposição no Rio de Janeiro

Um dos maiores sonhos do artista plástico Edson Pereira dos Santos, conhecido como Essinho Santos (28), sempre foi participar de exposições e mostrar sua arte em diversos lugares do mundo. E esse dia Artista pede ajuda para participar de exposição no RJ artes Plásticas chegou. O piauiense, nascido na cidade de Itaueira, região Sul do Estado, foi convidado para participar de três exposições na cidade do Rio de Janeiro. De lá, suas peças serão expostas em Países como México, Argentina, Portugal e República Dominicana.

Mas, o sonho de Essinho corre o risco de não se concretizar. Isso porque ele precisa de aproximadamente R$ 9 mil para custear passagens áreas, hospedagem, alimentação, além da inscrição na exposição. Sem condições de arcar com esses valores, ele conta com a colaboração de amigos e da sociedade em geral.

“Essa será minha primeira exposição fora do Estado. Da primeira vez que recebi um convite tive que recusar, justamente por não ter condições de arcar com esses custos, mas dessa vez eu gostaria muito de ir. Meu maior sonho sempre foi participar de uma exposição e mostrar minha arte, e essa exposição é internacional, é maior, então teria uma importância muito grande”, comenta.



Foto: Divulgação

A exposição acontece em Camboinhas, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, de 27 de julho a 10 de agosto. Para o artista plástico autodidata, essa não é somente uma oportunidade de divulgar seu trabalho, mas também de abrir espaço para outros piauienses.

“Essa exposição não estará abrindo as portas somente para mim. Com ela, eu posso abrir as portas para outros amigos e alunos que também tem talento. Eu nunca imaginei que poderia expor minhas peças em outro lugar além da minha cidade, então não tenho como descrever minha felicidade”, pontua Essinho.

O artista plástico conta que muitas pessoas estão o ajudando a realizar este sonho e que ficou bastante surpreso com a repercussão da campanha em prol da sua viagem. “Eu achava que as pessoas não conheciam ou valorizavam meu trabalho e talvez por isso não compravam. Mas elas sabem o valor da minha arte. Eu quero vender minhas obras para ajudar minha família”, finaliza.

Dados para ajudar

Edson Pereira dos Santos

Agência: 3631-5

Conta poupança: 16.413-5

Banco do Brasil

Contato: (89) 98109-6863 @essinho.arts

Isabela Lopes - Jornal O Dia