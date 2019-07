Arrey Hotel Beach reúne conforto e modernidade em localização privilegiada

Uma estrutura nova e moderna que proporciona, aos hóspedes, diversão e lazer sem abrir mão do conforto. Este é o Arrey Hotel Beach que, há três anos, faz a diferença quando o assunto é hospedagem em Parnaíba, no litoral piauiense. O hotel, com 72 apartamentos, tem localização privilegiada, na saída de Parnaíba, bem próximo à cidade de Luís Correia.



“O Arrey Hotel Beach é um hotel que tem três anos de construção e estamos entre os maiores hotéis da cidade. O hotel fica próximo de Parnaíba, onde as pessoas normalmente gostam de sair à noite, já que, em Luís Correia, não têm tantas opções, então as pessoas preferem ir para restaurantes e provar a gastronomia da cidade de Parnaíba”, destaca Drik Zobiak, diretor do Arrey Hotels.

As expectativas para o período de férias são as melhores possíveis e, para atender ao público, o empreendimento traz novidades este ano, como uma sala de jogos, onde os hóspedes podem se divertir com mesas de ping-pong, totó e sinuca. Além da piscina, que fica localizada em frente aos apartamentos, proporcionando uma vista incrível.



Hotel oferece ampla área de lazer e conta com 72 apartamentos - Foto: Divulgação

Para quem não abre mão do esporte e da saúde, bicicletas estão à disposição para que os hóspedes possam passear ao redor do hotel e o serviço está disponível 24 horas. Já aos sábados, os clientes podem curtir música ao vivo no restaurante, que oferece o melhor da gastronomia local. Além do salão de jogos, as crianças também contam com um espaço kids.

“As atrações serão todos os sábados ao longo do mês de julho. Estamos tendo bastante procura por reservas e chegamos a 50% da nossa lotação apenas no começo deste mês. Essa grande procura se deve por conta do nosso padrão de qualidade aqui no litoral”, comenta o diretor.

Pet friendly

Outro grande diferencial do Arrey Hotel Beach são os apartamentos pet friendly, ou seja, quartos adaptados para receber pets, equipados com cama e tapete higiênico. O cuidado com o meio ambiente também é uma das bandeiras levantadas pelo empreendimento.

“É importante estarmos atentos à causa ambiental e falarmos de sustentabilidade, tanto que aqui no Hotel fazemos ações com os hóspedes para conscientizar sobre a importância de não desperdiçar água e usar de forma consciente”, conclui Drik Zobiak, diretor do Arrey Hotels.

Isabela Lopes - Jornal O Dia