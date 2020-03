Arquiteto recomenda criar “zona suja” para evitar proliferação do Covid-19

Mesmo com as recomendações do Ministério da Saúde para não sair de casa, por causa da pandemia. Algumas pessoas ainda precisam fazer atividades essenciais como: ir ao supermercado, farmácia e até trabalhar. Por isso é preciso adotar medidas de higiene na entrada da casa para reduzir o risco de contaminação do novo coronavírus.



Durante a quarentena o arquiteto Sanderland Ribeiro, criou uma “zona suja” e uma “zona limpa” ao entrar em casa. Esse método é uma de garantir que a sujeira da rua não adentre o lar.



Arquiteto recomenda criar “zona suja” em casa para evitar proliferação do Covid-19. Arquivo Pessoal



“A gente procura limpar a dobradiça e fechadura com álcool em gel, ao sair e entrar no apartamento. A gente também tem uma mesa para deixar os pertences como chave, carteira. Um cesto para colocar a roupa suja e outro de calçado, que é revestido com um saco plástico. Tudo isso para não correr o risco de entrar em casa e trazer o vírus”, explica.





Para evitar a contaminação no celular, basta enrolar o aparelho no papel filme. Aquivo Pessoal

O arquiteto diz que para evitar a contaminação no celular, basta enrolar o aparelho no papel filme. E afirma que quando sai de casa, sempre usa luvas plásticas e ao chegar, joga no lixo. Além de sempre tomar banho ao chegar.

Para fazer a zona suja em casa é simples:

- Crie uma linha divisória entre a zona suja e a zona limpa. Os pertences que utilizou para ir à rua, ficam na zona suja;

- Determine um local para deixar bolsas e chaves penduradas;

- Tire roupas e calçados e coloque em cestos;

- É preciso deixar o álcool em gel em local de fácil acesso. Higiene as mãos, depois limpe celular e óculos com o produto;

- Deixe separado um calçado limpo e vá para tomar banho;

- Na zona limpa procure sempre estar higienizando os móveis, pisos e eletrodomésticos.

- As mulheres ao sair de casa, devem manter o cabelo preso, para não precisar arrumar e assim, evitar a contaminação dos fios. Caso não seja possível, lave o cabelo ao chegar em casa;

-Evite sair com bolsas, brincos, anéis, relógios e pulseiras.

Sandy Swamy