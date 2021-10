Armazém Paraíba lança loja virtual com entrega grátis; veja

Diante da realidade atual, em que ao número de consumidoresque buscam a internet para comprar cresce ano após ano, o Paraíba está cada vez mais digital. Por isso, não para de investir em tecnologias que agregam valor ao cliente.



Foto: Ascom/Parnaíba

Para facilitar e proporcionar uma nova experiência de compras, melhorando a conexão com os clientes, a rede de lojas do Armazém Paraíba agora conta com uma loja virtual. Aberta 24 horas por dia, sete dias por semana, a loja traz como diferenciais a entrega e montagem grátis e retirada rápida, onde é possível comprar e retirar o pedido em duas horas na loja Clica-tira, localizada na Tabuleta. Além disso, o site conta com as modalidades de pagamento via cartão de crédito, boleto e Pix.

Marcio Luz, gerente de estratégia de mercado do E-commerce Paraíba, explica quais os objetivos do comércio eletrônico da marca.

Reprodução/Ascom

“Nós temos dois objetivos principais com o e-commerce Paraíba: o primeiro deles é reforçar esse nosso atendimento que há 63 anos é marca no Paraíba e trazer para esses clientes a opção tecnológica junto com toda essa tradição que temos nas lojas físicas, disponibilizando atendimento 24h por dia, sete dias por semana. O outro objetivo é conquistar novos clientes, aqueles que compram pela internet e estão nas redes sociais, um público mais jovem que normalmente não vai até a loja. Queremos conquistar os filhos e os netos de nossos clientes fiéis. Para isso, além do e-commerce criamos uma identidade diferenciada para se comunicar com esse público jovem”, pontua Marcio Luz.

Inicialmente o e-commerce começa sua operação nas cidades de Teresina (PI) e Timon (MA), porém com objetivo de chegar em todas as cidades em que o Paraíba atua, expandindo com segurança sua plataforma.

No site Paraíba, os clientes irão ver uma marca criada especialmente para o uso no ambiente digital, com um logotipo mais limpo e moderno, com linhas conectadas, que apontam para o futuro, indicando o novo momento do Paraíba, mas sem perder a personalidade da marca já tradicional na vida de tantas famílias. Além disso, a tradicional marca que conhecemos continuará nos representando nos mais de 400 pontos de vendas espalhadas pelo Norte e Nordeste do Brasil, o que viabiliza uma conexão com todos os seus públicos: o tradicional e o digital.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!