Área de cultivo da soja perde 32,2 mil hectares para o milho

Dados do 5º Levantamento da Safra de Grãos realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) registrou um aumento da área plantada de milho e de soja no Piauí. Apesar do aumento de 1,7% com 771 mil hectares cultivados com a soja, este incremento ficou abaixo da expectativa inicial. Já a produtividade do grão mantém-se em linha com a média histórica recente para o estado, que é de 3.087 kg/ha.



Os meses de outubro, novembro e dezembro registraram chuvas abaixo do normal, prejudicando o período de implantação da lavoura da soja. A volta das chuvas em janeiro favoreceu as lavouras melhorando a expectativa da safra 2019/2020, o que possibilitou o replantio de 11% da área. No entanto, do total replantado, 32,2 mil hectares foram migrados para o milho pois o período ideal de plantio da soja já havia encerrado e o milho apresenta condições de mercado bastante favoráveis ao produtor.

Com o replantio, a área da safra atual de milho atingiu 468,7 mil hectares, registrando um aumento de 3,8% em relação a safra passada. A produtividade média esperada para a cultura no estado, está em torno dos 3.532 kg/ha. Os técnicos da Conab, no Piauí, estiveram em campo coletando os dados da safra de grãos entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro de 2020.