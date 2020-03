Aprovados no processo seletivo da FMS são convocados; confira lista

A Fundação Municipal da Saúde (FMS) divulgou, às 12h desta segunda-feira (09), uma lista com 27 aprovados no processo seletivo edital 1/2019. Os classificados devem se apresentar à sede da FMS, a partir da quarta-feira (11), para que sejam iniciados os trâmites legais da contratação. (Veja edital de convocação abaixo).



Foram convocados três médicos clínicos gerais, um técnico em enfermagem, dois psicólogos, quatro médicos ESF/PMAQ, quatro auxiliares de administração, quatro psiquiatras, seis médicos urgentistas, um médico do trabalho, um fonoaudiólogo e um cirurgião geral.

Segundo a FMS, os aprovados têm 30 dias, improrrogáveis, para comparecer a instituição a contar da publicação do Edital de Convocação no Diário Oficial do Município. Quem não se apresentar no prazo será considerado como desistente e perde o direito. Até o momento 803 candidatos referentes ao edital 1/2019 já foram convocados.

Veja os aprovados clicando aqui .

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia com informações da FMS