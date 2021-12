Aprovados no concurso do Tribunal de Contas do Piauí são nomeados

Os aprovados no concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) foram convocados nesta segunda-feira (27). A nomeação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) através de duas portarias que estabelece o prazo de 30 dias para a posse nos cargos.

Ao todo, foram nomeados cinco aprovados para o cargo de Assistente de Administração e o primeiro colocado para o cargo de Auditor de Controle Externo – Área de Engenharia. Os convocados podem tomar posse nos cargos a partir do dia 5 de janeiro de 2022.

A Divisão de Gestão de Pessoas do TCE Piauí deve enviar aos nomeados através do e-mail informado à Fundação Getúlio Vargas (FGV).

CONVOCADOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO DIEGO SARAIVA DE OLIVEIRA,

DANILO LOPES DE SOUZA BANDEIRA,

YNGRID FERNANDES NOGUEIRA DE SOUSA,

CARLA REJANE SILVA CAMPOS

FILIPE DUAN DA SILVA LEAL

CONVOCADO PARA O CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

TARCISIO DOS ANJOS NEVES

Para dirimir eventuais dúvidas sobre a documentação e exames necessários para a investidura no cargo, o nomeado deve entrar em contato com a DGP por meio dos telefones (86) 3215-3940 e 3215-3926 ou pelo seguinte e-mail: [email protected]

