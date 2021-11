Aprovado Projeto de Lei que institui Semana da Arte Santeira no Piauí

A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) aprovou, em duas votações, o Projeto de Lei (PL) Nº 197/2021, que institui, no calendário oficial de eventos do Estado, a Semana de Valorização da Arte Santeira, a ser comemorada na semana que compreende o dia 2 de março – data de nascimento do Mestre Dezinho. O Projeto segue, agora, para apreciação do governador Wellington Dias.



O Projeto de Lei da Semana da Arte Santeira é de autoria do deputado estadual Franzé Silva (PT). De acordo com o proponente, a ideia principal é “valorizar e incentivar a produção, comercialização e divulgação da arte santeira no Piauí, bem como fortalecer a identidade cultural do povo piauiense. Afinal, a arte santeira é um dos maiores símbolos do Estado do Piauí”.

A data escolhida visa homenagear José Alves de Oliveira, o Mestre Dezinho, um dos mais importantes artesãos piauienses, reconhecido no Brasil e no exterior. Dezinho nasceu em Valença do Piauí, a 2 de março de 1916. Trabalhou a maior parte da sua vida como carpinteiro e, em 1966, passou a esculpir imagens de Jesus e dos santos, o que veio a torná-lo referência na arte santeira.

Mestre Dezinho é apontado como precursor da arte santeira, atividade que envolve, atualmente, mais de 150 artesãos no Piauí. Além disso, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) identificou que o Estado tem potencial para exportar arte santeira para outros países, sobretudo nações católicas, como a Itália, França, Espanha e a Polônia.

