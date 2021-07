Apostador de Floriano ganha mais de R$ 5 milhões na Quina

Um único apostador da cidade deFloriano, no Sul do Piauí, ganhou R$ R$ 5.420.758,34 após acetar as cinco dezenas da Quina. O sorteio foi realizado no último sábado (24), na cidade de São Paulo. Ainda não há informações se ele retirou a bolada.



Os números sorteados foram: 06, 42, 73, 75, 80.

Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas



Cinquenta e três apostadores acertaram a quadra e também receberam prêmios no sorteio da Quina. Cada um ganhou R$ 11.653,87. Na faixa dos 3 acertos, 5.100 apostas levaram R$ 182,11 cada uma.

Probabilidades

Ainda segundo a Caixa, a probabilidade de acertar os números da Quina jogando apenas cinco, como o apostador piauiense fez, é de um em 24 milhões. Cada aposta simples custa R$ 2.

A quantidade máxima de números no jogo é de 15. Nesse caso, as chances aumentam para uma em 8 mil. O preço para esse jogo é R$ 6.006.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!