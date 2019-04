Após vistoria, jogo entre Altos e 4 de Julho é transferido para o Albertão

A diretoria do Altos em conjunto com a Federação de Futebol do Piauí (FFP) realizaram uma visita no Estádio Felipão, nesta segunda-feira (01). Mediante a vistoria do local, a comissão decidiu alterar o local da seminal entre Altos e 4 de Julho, que será agora realizado no Estádio Albertão, em Teresina.



De acordo com a FFP, o gramado do estádio apresenta más condições de uso devido as fortes chuvas que caíram no último fim de semana no Estado, o que impossibilitou o local de receber jogos.



Vistoria no Estádio Felipão em Altos. Foto: Reprodução

O presidente da FFP, Robert Brow, explica que por conta da proximidade da competição era preciso uma decisão rápida. “Nos reunimos com a diretoria do Altos, time mandante, e foi decidido trazer jogo para Teresina. Estamos monitorando os estádios, principalmente o de Altos que qualquer chuva já causa problemas”, conta.

O jogo Altos x 4 de julho acontecerá às 20 horas da próxima quarta-feira (03), no Albertão. Até o momento, os demais jogos da competição permanecem sem alteração.

Adriana MagalhãesGeici Mello