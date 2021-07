Após surto do filho, pai morre ao colidir carro em muro no Centro de Altos

Um bancário identificado como Mariano José Tenório Filho, de 60 anos, morreu na manhã desta terça-feira (29) após colidir seu carro em um muro no Centro de Altos.

Segundo a Polícia Militar, o acidente teria ocorrido porque o filho dele, Mariano José Tenório Neto, de 32 anos, teve um surto quando os dois pararam para beber água em um estabelecimento. O rapaz teria tomado a direção da caminhonete modelo Hilux, no momento em que o pai tentou impedi-lo pelo lado de fora. Nesse momento, o veículo o arrastou e colidiu em um caminhão que passava pelo local e, em seguida, em um muro de uma residência. O pai morreu no local.

“O pai tentou tirar o filho da direção do veículo pelo lado de fora, que colidiu primeiro em um caminhão e depois no muro de uma residência. O pai não resistiu e morreu no local. A informação que temos foi que esse acidente aconteceu pouco minutos depois deles pararem para beber água nesse local. O filho tem problemas psicológicos”, disse o Subtenente Raimundo, da Polícia Militar.

O filho teve apenas um ferimento leve no rosto e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda no local. O condutor do caminhão foi identificado como James Barbosa de Sena Rosa e não teve ferimentos.

O Instituto de Médico Legal (IML) também foi acionado e fez a remoção do corpo. O local foi isolado para Perícia Criminal. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.

O filho pode responder pelo crime de homicídio culposo (quando não há a intenção de matar).

