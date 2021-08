Após roubar motocicleta, dupla é presa tomando Heineken na Praia do Coqueiro

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (05) suspeitos de roubar uma motocicleta no município de Parnaíba, no litoral do Piauí.



Segundo a polícia, a dupla foi localizada comemorando o crime, bebendo cerveja na Praia do Coqueiro. Eles só foram encontrados porque a vítima conseguiu rastrear o veículo até a praia.





Foto: Reprodução/Redes Sociais

A dupla, que não teve a identidade revelada, foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em seguida, eles foram conduzidos à Central de Flagrantes.

A praia do coqueiro é o destino preferido do piauiense que vem curtir o litoral em Luis Correia. Ela tem esse nome porque fica em uma vila cheia de coqueiros, com muitas casas de veraneio, hotéis e barracas de praia. O local é frequentado por pessoas das classes A e B.

