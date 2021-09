Após participação no The Voice Kids, Isa Luz quer investir em carreira profissional

A teresinense Isa Luz, de apenas 13 anos, que participou do The Voice Kids, pretende continuar investindo nos seus sonhos, mesmo após se despedir do programa. A jovem conta que foi uma experiência incrível e uma grande oportunidade.

“É uma oportunidade única e a gente tem que aproveitar. É maravilhoso e eles nos tratam super bem”, destaca a cantora. A piauiense comenta ainda que antes de subir no palco estava um pouco nervosa, mas a partir do momento em que começou a cantar, o nervosismo sumiu.



(Foto: Biá Boakari / O DIA)

Isa Luz afirma que canta desde os três anos de idade e agora busca se profissionalizar na área. “Eu cantava no meio da casa, nunca parava de cantar. E o que eu quero fazer”, explica.



A participação no The Voice Kids trouxe muitas coisas positivas para a vida da jovem cantora. Ela pontua que antes de entrar no programa, possuía cerca de mil seguidores no Instagram. Hoje, os seguidores já passam de 12 mil.



De acordo Isa, o fato de ser nova não atrapalha em nada. Pelo contrário, ela sente que com o tempo vai adquirir cada vez mais conhecimento. “Quando crescer, já vou ter mais experiência”.



A cantora agora busca investir em sua carreira e ressalta que não irá desistir da profissão. “Não vou desistir, vou pra outros programas e tentar, mas não vou desistir”, conclui.







Compartilhar no

Bia Boakari

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!