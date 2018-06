Depois de oito meses de negociação e de extensa mobilização de ativistas dos direitos dos animais, a ursa Marsha, que atualmente está abrigada no Parque Zoobotânico de Teresina, será transferida para um santuário animal localizado no estado de São Paulo, o Rancho dos Gnomos. A previsão é de que o processo de transferência da ursa seja iniciado a partir do mês de julho. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Proteção Animal.

Após meses de negociação, ursa Marsha será transferida para santuário. (Foto: Arquivo O Dia)



A decisão foi tomada após o Governo do Piauí e a Confederação Brasileira de Proteção Animal entrarem em acordo sobre a transferência da ursa. Nas redes sociais, o governador do Piauí, Wellington Dias, já havia se posicionado sobre o imbróglio envolvendo a ursa-parda e chegou a afirmar que estava acompanhando o caso.

Para os ativistas, a condição na qual a ursa é mantida no Parque Zoobotânico de Teresina é considerada inadequada para um urso da espécie parda, devido ao intenso calor da capital e ao alimento que estaria sendo dado para o animal no zoológico. A ursa tem pouco mais de 25 anos e vive há oito em Teresina.

Segundo a presidente da CBPA, Caroline Mourão, a transferência é de extrema importância, pois, com a diminuição das temperaturas, a ursa-parda poderá hibernar. “Isso é um ponto importante porque o calor faz com que a pressão arterial dela não diminua, então ela não consegue dormir como o sistema biológico dela tem necessidade”, afirma.

A condição na qual a ursa é mantida no Parque Zoobotânico de Teresina é considerada inadequada. (Foto: Divulgação/CBPA)



Caroline Mourão frisa ainda que o resultado pode ser considerado uma vitória tanto para os direitos dos animais como também para o estado do Piauí. “Foi um grande gesto. Nesse momento todos ganham, a sociedade ganha porque é uma medida de grande impacto ambiental em favor desse animal e o estado do Piauí ganha por ter percebido essa importante agenda ambiental”, ressalta.

Através de uma petição online, o movimento conseguiu aproximadamente 240 mil assinaturas de pessoas que pediam a transferência da ursa para o santuário de animais. Algumas celebridades, como as atrizes Heloísa Perissé e Glória Pires, também aderiram à campanha. Nas redes sociais, internautas festejaram a notícia da transferência da ursa.

Nas redes sociais, internautas festejaram a notícia da transferência da ursa. (Foto: Reprodução/Instagram)



Em nota, o Governo do Estado informou que está negociando a transferência e avaliando o estado de saúde da ursa junto com uma equipe de veterinários para definir a data.

Nathalia Amaral