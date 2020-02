Após fumaça no motor, Kombi pega fogo e assusta motorista em Teresina

Um homem ainda não identificado tomou um susto na tarde desta segunda-feira (03), quando a Kombi que ele dirigia pegou fogo em frente a uma concessionária de motos, na Avenida de Presidente Kennedy, na zona Leste de Teresina.



Um vídeo gravado por um condutor que passava pelo local mostra o veículo em chamas. O fogo teria começado pela parte de trás da Kombi, onde fica o motor.







Segundo informações de um funcionário da concessionária, que preferiu não se identificar, o homem seguia com o veículo para o bairro Socopo, na zona Leste, quando percebeu uma fumaça saindo do motor. Parou a Kombi e as chamas se alastraram rapidamente pelo veículo.

O funcionário disse ainda que uma equipe da empresa tentou conter as chamas com um extintor, mas sem sucesso.

“Só deu tempo para o homem sair do veículo. As chamas logo se alastraram e quase encosta em outro veículo que estava na rua. Foi então que ele correu pra dentro da loja e chamou o Corpo de Bombeiros. Nós ainda tentamos apagar o fogo com um extintor, mas não deu certo”, conta.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 15h e controlou as chamas. O veículo ficou totalmente destruído e permanece no local.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia