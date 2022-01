Após fortes chuvas, rio Parnaíba se aproxima de nível de alerta em Teresina e Floriano

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) as cidades de Teresina e Floriano entraram em estado de atenção devido as fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. Com o aumento dos afluentes à Barragem de Boa Esperança e a elevação do patamar de vazão, o Rio Parnaíba atingiu, na cidade de Floriano, cota de 7,15 metros, valor bem acima da cota de alerta, já em Teresina o rio está acima da cota de atenção e chegou neste domingo a 5,19 metros. Apesar do estado de atenção às duas cidades, nenhum dos municípios atingiu ainda a cota de inundação.



De acordo com um boletim, divulgado pelo órgão na manhã deste domingo (02), Em Floriano/PI e Barão de Grajaú/MA, a cota atual do rio Parnaíba é de 7,15 m, portanto acima da cota de alerta, definida em 6,80 m, sendo previsto que a cota oscile em torno da cota de 7,13 m nas próximas 8 h. A cota de inundação naquelas cidades é definida em 8,98 m, indicando que, no momento, não há risco imediato de inundação, mas que é necessário o acompanhamento permanente da evolução dos níveis e a manutenção de equipes de prontidão por parte da Defesa Civil para eventuais ações de remediações no curto prazo caso as condições hidrológicas se agravem.

Já em Teresina o nível atual do rio Parnaíba é de 5,19 m (acima da cota de atenção de 4,80 m), sendo prevista uma elevação do nível para cota de 5,25 m nas próximas 8 h, mas ficando abaixo da cota de alerta (5,50 m).

No município de Luzilândia/PI, a cota atual do rio Parnaíba é de 3,64 m, devendo aumentar para valores próximos a 3,75 m nas próximas 12 h. O impacto do aumento da vazão liberada em Boa Esperança desde o último dia 28/12/2021 deve começar a ser observado naquela cidade a partir de hoje. Tendo em vista os ainda relativamente baixos valores acumulados de precipitação na porção mais ao norte da bacia, os rios Poti em Teresina/PI, Marataoan em Barras/PI e Longá em Esperantina/PI apresentam-se em condições normais que serão mantidas nas próximas horas.

Em relação ao rio Parnaíba em Uruçuí/PI e Benedito Leite/MA, o somatório das vazões das estações vizinhas localizadas no próprio rio Parnaíba na localidade Sítio do Velho, no rio Uruçuí Preto na localidade Fazenda Bandeira e no rio das Balsas na localidade São Félix de Balsas (os três rios que contribuem para o volume de água que ora escoa pelas duas cidades), apontam a manutenção de vazões da ordem de 1.485 m³/s, menores que a máxima observada no dia 27/12/2021, 1.648 m³/s, mas ainda muito elevadas para este período do ano, fato que vem condicionando a manutenção da vazão efluente da barragem de Boa Esperança no nível atual de 1.600 m³/s.

FOTO: Arquivo ODIA

Rio Poti em estágio mais seguro

A cota atual do rio Poti, aferida na estação Fazenda Cantinho, zona rural de Teresina/PI, é de 3,57 m, devendo se elevar para valores da ordem de 4,38 m nas próximas 10 horas, mas mantendo-se ainda abaixo da cota de atenção (8,0 m). Em Barras/PI, o nível do rio Marataoan observado no momento é de 2,45 m, valor que deve se elevar para valores próximos a 2,60 m nas próximas 8 h. Já o rio Longá em Esperantina tem cota atual de 3,10 m, devendo manter o nível estável com valores em torno de 3,11 m nas próximas 8 horas. O CPRM continua monitorando nas próximas horas os níveis dos rios em todo o Piauí e novos boletins serão divulgados ao longo do dia. Os dados hidrológicos utilizados neste Boletim são provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional de responsabilidade da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA), operada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

Com informações CPRM