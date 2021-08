Após discussão, cantor de 29 anos é assassinado em Água Branca

Um cantor de 29 anos, identificado como Antônio Francisco dos Santos Júnior, mais conhecido como ‘Juninho do Arrocha’, foi assassinado com um tiro na região peitoral na madrugada deste domingo (01), no município de Água Branca, a 99 km de Teresina.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 5h, no bairro Campo Novo. A PM pontua que Antônio Francisco e o suspeito, identificado como Guilherme Vieira Gomes, não se davam bem e, dois dias antes da ocorrência do crime, tiveram uma discussão na residência de ‘Juninho’.

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Tenente Coronel Cordeiro, comandante da PM em Água Branca, afirma que o suspeito e um amigo foram até a casa da vítima, devido a acusação de que Antônio estaria agredindo a companheira. Durante a briga, o acusado e a vítima trocaram socos e pontapés.

“Na madrugada de ontem (01), após bebedeira, Antônio, juntamente com três pessoas, foram até a residência onde o suspeito estava e durante discussão, o cantor teria afirmado que estava querendo se vingar após briga que teve com o suspeito. O Guilherme então apresentou uma arma e efetuou o disparo”, informa o tenente.

Ao ser atingido pelo tiro, a vítima foi encaminhada para o hospital de Água Branca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso segue agora para investigação da Polícia Civil.

