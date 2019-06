Cerca de 340 ex-funcionários da Fábrica e Granja Dudico se reuniram na manhã desta quinta-feira (27) em assembleia na frente da empresa, na BR- 316, para protestar contra a proposta de parcelamento das rescisões contratuais feita pela administração. Segundo a categoria, a Dudico quer dividir o pagamento das rescisões em dez vezes. Os valores somados ultrapassam os R$ 3 milhões e a empresa alega não ter condições de pagar tudo de uma única vez.

No último dia 19, cerca de 400 trabalhadores foram demitidos da empresa abatedora de frangos. São pessoas que trabalham em diversos setores, desde a manutenção de equipamentos, até o controle de qualidade. Funcionários que prestam serviços à empresa desde quando ela se instalou no Piauí, em 2009, também estão entre os que foram desligados.



Dudico deve R$ 3,5 milhões a trabalhadores após demissões. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



"Eu era mecânico e trabalhava no setor de manutenção. A minha única fonte de renda era a fábrica. No momento não tenho nada em vista e acredito que até dezembro vai ser difícil a gente arrumar outro emprego. A gente tem que procurar outra fonte de renda, mesmo se eles pagarem em dez vezes, uma hora vai findar", lamenta Cláudio Roberto, um dos funcionários demitidos.

"A gente tem que procurar outra fonte de renda", diz trabalhador demitido. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



Quem também lamentou e mostrou revolta com a situação foi Tamires Silva, que trabalhava no controle de qualidade da empresa. De acordo com ela, a proposta da Dudico prevê também o parcelamento de 40% do FGTS pago aos que foram demitidos. "É uma situação inaceitável. Se a gente perdeu o emprego, o mínimo que queremos é que os nossos direitos sejam pagos integralmente e não divido. Como que a gente vai viver agora?", questiona.

Segundo os trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Piauí (Sintriapi) está tentando uma negociação com a empresa para reduzir a quantidade de parcelas referente ao pagamento das rescisões, mas até o momento nenhum acordo foi fechado. O presidente da entidade, José Francisco Costa, disse que, na mesa negociação, os representantes da Dudico se comprometeram a pagar junto com o montante da rescisão o aviso prévio indenizatório, as férias atrasadas, horas extras, adicionais noturnos e décimo terceiro proporcional.

"Nós já acionamos o Ministério Público do Trabalho e até o Governo, porque se a empresa vai fechar aqui, tem outras dez querendo comprar a estrutura dela e a gente colocou uma cláusula no acordo que eles fizeram para que se reabrir, a prioridade de contratação é dos 400 funcionários que foram demitidos", explicou José Francisco.

A reportagem do ODIA não conseguiu contato com representantes da empresa. O ODIA reitera que o espaço continua aberto para quaisquer esclarecimentos sobre o caso.

Nathalia Amaral, com informações de Maria Clara Estrêla.