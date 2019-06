Após decisão da Justiça, AGESPISA anuncia reintegração de 25 funcionários

A Águas e Esgotos do Piauí (AGESPISA) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (14), a reintegração de 25 funcionários, na capital e em outros municípios do interior do estado, que já estarão novamente nos quadros da empresa a partir desta da próxima segunda-feira (17).

(Foto: Divulgação)

A reintegração acata uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT-PI), proferida ainda na semana passada (6), atendendo a uma ação na 3ª Vara do Trabalho de Teresina, ingressada pelo Sindicado dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas do Estado do Piauí (SINTEPI).

Breno Cavalcante