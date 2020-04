Após cortes do governo, Sesc e Senac fecham seis unidades no Piauí

A aprovação da Medida Provisória (MP) 932, que estabelece, por três meses, o corte de 50% na arrecadação compulsória destinada ao Serviço Social do Comércio (Sesc) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), acarretou no fechamento de seis unidades do Sistema S no Piauí.

O presidente do Sistema Fecomércio Sesc/Senac no Piauí, Valdeci Cavalcante, explica que o impacto do corte será no Brasil inteiro e que as demissões neste período de quarentena também contribuem para o fechamento de unidades.

"A gente está tentando ter o impacto menor possível, mas em todo país o balanço é da demissão de cerca de 10 mil pessoas e 265 unidades fechadas. As pessoas estão ficando desempregadas e o nosso faturamento é com base na folha de pagamento, o Governo ainda dobrou o preço que cobrava do Sistema S, que antes era 3,5% e agora passou para 7%. E ainda tem a situação do comércio, que tem caído 80%, então, nós praticamente não teremos arrecadação nos próximos seis meses", explica Valdeci Cavalcante.

Segundo o gestor, sem condições de manter todos os prédios funcionando, a ordem é de fechamento imediato do restaurante da Avenida Maranhão e das unidades de Bom Jesus, Barras, Campo Maior e a do bairro Parque Piauí em Teresina. Em Oeiras, por enquanto, a unidade não será fechada, mas poderá ser terceirizada.



Por ter alto custo, carretas que prestavam serviços itinerantes serão doadas para outros estados - Foto: Arquivo O Dia



"Vamos demitir quem já tem aposentadoria para não ter um impacto maior, vamos dar um incentivo para agradar o trabalhador. Mas quem perde mesmo é a população pobre, porque todo serviço do Sesc/Senac é destinado para os pobres. Rico não quer saber de Sesc/Senac. Hoje nós temos 26 mil pessoas que fazem cinco refeições por dia através do Mesa Brasil", lamenta Valdeci Cavalcante se referindo a uma das unidades que irá fechar.

Além dos prédios fixos em 17 municípios, o Sistema S conta com carretas que oferecem serviços a pessoas carentes. Todos os veículos serão paralisados por ter alto custo e serão doados para outros estados.

Dentre os serviços existe a Carreta OdontoSesc que faz atendimento às comunidades que não acesso a consultórios dentários; Carretas de Informática com 10 computadores e oferece cursos; Carreta de Hotelaria e Turismo; Carreta Mulher que oferece todos os exames de pré-natal, prevenção do câncer de mama; Carreta BiblioSesc que visitam as periferias de Teresina e das cidades onde não tem unidade fixa e acesso a livros, além da Carreta Visão.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia