Após bater em ônibus, Camaro tem princípio de incêndio na Av. João XXIII

Um veículo modelo Camaro de cor amarela e placa PEO-0880 colidiu com a traseira de ônibus do transporte coletivo de Teresina e acabou tendo um princípio de incêndio na manhã desta sexta-feira (30). O acidente aconteceu por volta das 11 horas, na altura do Banco do Brasil da Avenida João XXIII. A Polícia Rodoviária Federal teve que ser acionada para conter fazer um resfriamento do motor do carro e evitar que as chamas se alastrassem por todo o veículo.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Ainda não há informações de feridos, mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os airbags do carro foram acionados e sua frente ficou parcialmente destruída. Foi no motor que o fogo começou. “Estamos ainda fazendo o levantamento do local, mas não sabemos dizer se alguém ficou ferido ou não. O impacto se concentrou mais no capô do carro, mas todos os mecanismos de segurança do veículo foram acionados. O que houve foi um princípio de incêndio que já foi controlado”, explicou o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF.





O ônibus no qual o Camaro amarelo colidiu faz linha para a zona Leste de Teresina e pertence ao Consórcio Urbanus (faixa vermelha). Por conta do trabalho da PRF e da espera pela chegada da perícia, o trânsito na Avenida João XXIII encontra-se parcialmente interrompido na marginal leste-centro.





Aguarde mais informações.

Maria Clara Estrêla