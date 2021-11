Após atraso na entrega de malotes, Piauí começa aplicar prova do SAEB

O estado do Piauí começa nesta terça-feira (16) a aplicação da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) após o atraso na entrega dos malotes com os cadernos impressos. A avaliação começou ser aplicada no dia 8 de novembro na maioria dos estados, porém, oito unidades federativas foram prejudicadas pelo atraso.

De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), além do Piauí, registraram atraso na aplicação também os estados da Paraíba, Rio de Janeiro, Maranhão, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Sergipe e Ceará. A demora na distribuição ocorreu devido os impasses nas gestão Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Servidores alegam interferência política na autarquia, e 33 deles já pediram demissão.

Foto: Divulgação / Seduc

A Secretaria de Educação do Piauí estima que 42.726 estudantes da rede pública do Piauí realizarão as provas. Participam da avaliação alunos das escolas localizadas em zonas urbanas e rurais que possuam dez ou mais estudantes matriculados no 5º ano e no 9º ano do Ensino Fundamental e na 3ª e 4ª séries do Ensino Médio.

A Seduc explicou que as provas serão aplicadas ainda em escolas privadas que possuam dez ou mais estudantes matriculados em turmas de 9º ano do Ensino Fundamental e outra em turmas de 2º ano do Ensino Fundamental. As unidades escolares têm desta terça-feira até o dia 10 de dezembro para concluir o processo de aplicação.

Os estudantes responderão a um questionário e resolverão questões de Língua Portuguesa (leitura) e Matemática. O Saeb é realizado a cada dois anos para avaliar a qualidade do ensino brasileiro.

