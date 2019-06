Após assembleia, funcionários do DETRAN-PI podem entrar em greve

A Presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito (SIDETRAN-PI), Claudia Saldanha, convocou todos os funcionários do órgão do estado para uma assembleia geral na próxima quarta-feira, 03, às 8h. A reunião votará indicativo de greve da categoria.



Os servidores reivindicam melhores condições de trabalho, concurso, plano de carreira, incremento salarial, retomada da autonomia administrativa e financeira do Detran-PI e outros assuntos de interesse da classe.

Como relata a presidente Cláudia Saldanha, “a situação do Detran está crítica, inclusive tiramos várias fotos e enviamos ofícios, com as fotos anexadas, para o Ministério Público, Crea e Vigilância Sanitária e nenhum respondeu ou mandou uma comissão averiguar. E sobre o nosso plano de Cargos e Salários, estamos há seis anos sem reajustes”, comenta.

A Presidente do sindicato explica que a situação está sem resolução dos órgãos competentes. “A Secretaria de Estado de Administração (Sead) nos chamou para avisar que nossa data base de reajuste salarial e revisão do plano, só o governador poderia resolver. Então enviamos ofício para o governador, para a Sead, o Diretor do Detran e para Deputada Flora e ninguém nos recebeu. Assim, além dos seis anos sem reajuste, também está passando a data base de reajuste que foi em Maio”, esclarece Cláudia.

Neste primeiro encontro será debatida uma possível greve dos funcionários e na segunda assembleia será decretada greve, conforme o protocolo.

Tentamos em contato com a assessoria de comunicação do Detran-PI e com o governo do estado, mas até o momento de publicação desta matéria não obtivemos resposta.

Viviane MenegazzoSandy Swamy