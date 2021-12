Após acidente na Expoapi, vereadora Thanandra solicita suspensão de evento

A vereadora Thanandra Sarapatinhas (sem partido) usou as redes sociais para lamentar o acidente ocorrido na 70ª edição da Exposição Agropecuária do Piauí (Expoapi), na noite desta quarta-feira (08), e comunicou que irá solicitar a suspensão do evento até que as circunstâncias sejam esclarecidas.

(Fotos: reprodução/redes sociais)

Durante a queima de fogos de artifício, o que é proibido por lei estadual, sancionada pelo Governo do Estado no dia 30 de novembro de 2021, diversos cavalos se assustaram com o barulho, correram em direção à BR-343 e foram atropelados, alguns com graves ferimentos.

“Irei solicitar a suspensão da Expoapi até que todas as circunstâncias sejam esclarecidas envolvendo o acidente com animais seriamente machucados por conta de fogos de artifício usados indevidamente. Vale lembrar que fogos de artifício barulhentos são proibidos por Lei no Piauí. Precisamos de leis, mas precisamos mais ainda que elas sejam cumpridas”, disse.

Segundo Thanandra, “alguém decidiu soltar fogos de artifício barulhentos, um atrás do outro e que por conta disso vários cavalos que estavam nos estábulos se assustaram e correram em direção à BR 343. Isso causou uma série de acidentes envolvendo os carros que passavam por ali. Os envolvidos por essa situação trágica precisam pagar”, acrescentou a vereadora.

Thanandra Sarapatinha está indo até o local averiguar a situação e os responsáveis pela soltura dos fogos de artifícios. “Eu fico indignada e vou atrás para suspender essas festas que causam um estresse absurdo aos animais, que já ficam o dia todo no evento, e à noite ainda ficam com o estresse de música e agora fogos”, acrescentou.

Um veículo que passava pelo local atropelou um dos animais. No carro havia dois idosos, 64 e 62 anos, além de um homem de 41 anos. Somente o motorista, de 29 anos, sofreu lesões leves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o animal atropelado não permaneceu no local e seguiu em disparada com outros cinco cavalos em direção à Teresina.

A Expoapi foi o primeiro evento teste do Estado do Piauí, e servirá para regularizar a realização de grandes festas desde que a pandemia da Covid-19 teve início. Cada noite da Expoapi reuniu, em torno, de cinco mil pessoas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no