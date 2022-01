Devido às chuvas, ecoturismo no Cânion do Poti é suspenso pela Semar

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí do Piauí (Semar) emitiu, nesta terça-feira (11), um comunicado informando a respeito da suspensão de passeios e atividades ecoturísticas no Cânion do Poti a fim de evitar qualquer eventualidade. Segundo o secretário Daniel Marçal, a medida se dá devido às intensas chuvas que vêm ocorrendo no estado.

Além disso, a queda de rochas nos cânions de Capitólio (MG) que vitimou dez pessoas no último sábado (08), também pode ser uma das razões que levou o órgão a tomar essa decisão.



(Foto: Divulgação/Paulo Barros)

De acordo com a Semar, nos próximos dias devem ocorrer inspeções para avaliação ambiental, de riscos e de segurança na área. O órgão também está organizando uma ação que visa reunir instituições como o Corpo de Bombeiros, Serviço Geológico do Brasil e o Instituto de Desenvolvimento do Piauí para avaliar as medidas.



Adriana Magalhães