Após 10 dias internado, paciente vence Covid-19 e deixa hospital em Teresina

Após 10 dias internado com o diagnostico da Covid-19, um homem de inicias J.A.B.L, de 46 anos, deixou o Hospital Getúlio Vargas, em Teresina. Na manhã desta quinta-feira (07), na saída da unidade de saúde, o paciente recebeu homenagem dos profissionais de saúde que acompanharam de perto sua luta contra a doença.

Ele saiu de cadeira de rodas e acompanhado pelo irmão. Na despedida, disse estar aliviado e expressou o perigo do novo coronavírus. “Uma sensação de alívio, eu não desejo essa doença para ninguém, a gente sofre muito. A equipe que me assistiu aqui está de parabéns, dedicação total”, disse.

Vigilante recebeu homenagens na saída do hospital (Foto: Divulgação / Sesapi)

O paciente deixou um recado para quem insiste em descumprir as recomendações dos órgãos de saúde do isolamento social. “A quarentena tá ai, se vocês acham que não vai acontecer com vocês, é bom se prevenir”, aconselhou.

J.A.B.L trabalha como vigilante e deu entrada há 10 dias no Hospital da Polícia Militar (HPM) com sintomas graves do novo coronavírus. Com a piora do quadro clínico, foi transferido para o HGV. O vigilante passou quatro dias internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), essa é a 192º alta médica de pacientes da Covid-19 registrada no Piauí. Outros 167 pacientes continuam internados em leitos clínicos e 82 em UTIs. O estado tem 1.051 casos confirmados da doença e 35 mortes.

Otávio Neto