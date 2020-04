APIDEP promove campanha para ajudar população carente do Piauí

Atentos a esse novo cenário ocasionado por meio da pandemia do novo coronavírus, a Associação Piauiense das Defensoras e Defensores Públicos (APIDEP), juntamente com outras associações da categoria do país, realizam a campanha Conexão Solidária. A corrente do bem consiste no financiamento de cestas básicas, itens de higiene pessoal e de limpeza em geral para a população mais carente do nosso Estado, que se encontra em situação de vulnerabilidade social agravada pelos efeitos decorrentes da Covid-19.



A iniciativa da campanha Conexão Solidária veio através da realidade que algumas famílias carentes do Piauí têm vivido nesse período de pandemia, e pela necessidade de assistência e políticas públicas efetivas que auxiliem essa população em condição de miséria e pobreza. A ação foi lançada no último dia 07 de abril e seguirá enquanto durarem as medidas de isolamento social recomendadas pelas autoridades de saúde.

A presidente da APIDEP, Dra. Ludmilla Paes Landim, destaca que diante desse momento de incertezas o movimento associativo não poderia deixar de fazer a sua parte também, por meio das associações estaduais da categoria, que se mobilizaram para realizar campanhas em seus estados.



“A Associação Piauiense das Defensoras e Defensores Públicos (APIDEP), ciente de que determinados segmentos e grupos sociais vulneráveis estão enfrentando de forma mais severa os efeitos econômicos decorrente da pandemia da Covid-19, aderiu à Campanha Conexão Solidária Rio, de autoria da Associação dos Defensores Públicos do Rio de Janeiro (ADPERJ) e hoje replicada em quase todo o país, adequando-a à realidade de nosso Estado. A Campanha já conta com apoio de personalidades do mundo jurídico e também do entretenimento que, abrindo mão de cachês, têm iniciado massiva divulgação da nossa campanha com vistas a ajudar a população carente do Piauí”, esclarece a defensora pública.

Toda a população pode colaborar com a campanha e prestar esse auxilio a essas famílias por meio de transferência bancária na conta do Banco do Brasil (Ag: 4710-4/CC: 7294-0), CNPJ: 07.217.391/0001-40.

Da Redação