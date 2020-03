Apesar da pandemia do Codiv-19, cobrança de IPVA é mantida no Piauí

O prazo para pagamento da cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) não sofreu alteração no calendário apesar do decreto do Governo do Piauí que estabeleceu estado de calamidade pública por causa do novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Fazenda do Piauí (Sefaz), os contribuintes têm até o dia 31 para efetuar o pagamento com 5% de desconto.



Calendário do IPVA é mantido no Piauí mesmo com pandemia do Covid-19. Foto: Sefaz PI



Neste ano, o calendário entrou em vigor no dia 1º primeiro de janeiro concedendo 15% de desconto aos contribuintes que parcelaram o imposto em até três vezes. Com essa mudança, o IPVA passou a vencer no mês de março.

A pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, declarada na semana passada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), fez o comércio fechar as portas, eventos serem suspensos, adiados ou cancelados. Contudo, a assessoria de imprensa da Sefaz informou que o prazo será seguido.

Atendimento virtual durante o isolamento

Com o objetivo de diminuir aglomeração de pessoas para evitar a propagação do Covid-19, a Sefaz adotou recentemente o atendimento virtual como uma alternativa para solucionar algumas demandas dos contribuintes.

Entre as principais demandas estão: Como solicitar autorização para emitir EFD? Como solicitar autorização de NF-e? Como solicitar autorização de BP-e? Pode consultar uma nota fiscal avulsa eletrônica para mim? Gostaria de consultar um pagamento de DAR? Como consultar minha declaração de ITCMD? E gostaria de saber sobre meu processo.

A atendente virtual, chamada de Teresa, funciona 24 horas por dia em todos os dias da semana através do site portal.sefaz.pi.gov.br/falecomasefaz/.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia