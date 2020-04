Apenas metade dos teresinenses está respeitando isolamento social, diz Firmino

Apenas metade dos teresinenses está respeitando o isolamento social. Foi isso o que afirmou o prefeito Firmino Filho (PSDB) na noite de ontem (02) em suas redes sociais. Segundo ele, pelo menos 50% da cidade tem circulado pelas ruas de maneira deliberada e não está ficando em casa conforme preveem todas as recomendações dos órgãos de saúde.



A informação foi obtida pela Prefeitura através de um monitoramento feito pela start-up recifense inLoco, que desenvolveu uma tecnologia capaz de permitir, através da geolocalização de smartphones, apontar quais regiões têm e quais não têm respeitado o decreto de emergência e a quarentena.

Os dados obtidos pela PMT apontam que a, até o momento, a zona Sul de Teresina é a que mais vem descumprindo o isolamento social, e, por isso, possui o maior risco de contaminação pela Covid-19. O prefeito Firmino Filho explicou como a tecnologia do InLoco funciona e como a Prefeitura chegou a esta informação.

“O grande diferencial em relação às outras tecnologias de localização, seja por GPS ou telefonia celular, é sua precisão. Enquanto tecnologias como Waze e Google Maps tipicamente atingem precisão aproximada de 100 metros, a InLoco consegue ser precisa em até três metros. A partir destes dados, que são atualizados diariamente, vamos poder orientar melhor tanto as nossas ações educativas quanto as de fiscalização”, disse.



Foto: Folhapress

Firmino, no entanto, lembrou que não basta todas as tecnologias e os esforços a favor se a população não ficar em casa.

Alguns seguidores do prefeito se manifestaram contra o uso do monitoramento de smartphones para localizar a movimentação da população alegando que se trata de invasão de privacidade dos usuários. Outros pediram medidas mais severas para reforçar o isolamento social em Teresina.

Moradores do Parque Piauí, por exemplo,aproveitaram o post de Firmino para denunciar que as feiras ao ar livre do bairro seguem funcionando normalmente e formando aglomeração de pessoas. Outros moradores, desta vez da zona Leste de Teresina, relataram presença de pessoas fazendo atividades físicas na Avenida Raul Lopes todo final de tarde.

Anteriormente esta semana, o prefeito já havia criticado o comportamento do teresinense que parece ignorar as medidas de contenção ao Coronavírus determinadas pelo poder público Segundo Firmino, no último final de semana havia supermercados lotados na Capital e gente circulando nas ruas normalmente. Ainda ontem, o prefeito baixou novo decreto determinando o fechamento de lojas de construções e oficinas de carro.

Maria Clara Estrêla