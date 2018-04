Apenas 41% dos piauienses entregaram declaração do Imposto de Renda

O professor Anderson Fernando dos Santos é um dos mais de 230 mil piauienses que devem fazer a declaração do Imposto de Renda em 2018. Com uma rotina agitada e agenda cheia de compromissos, ele acaba adiando a tarefa o máximo que pode, mas garante que até o inal desta semana quitará sua situação fiscal.

“Às vezes, eu até lembro que tenho que fazer, mas como ando muito atarefado com o trabalho e a universidade, termino esquecendo e deixando para depois. Meu informe de rendimentos estava disponível desde março, mas só peguei agora. Quero fazer a declaração o mais rápido possível”, comenta o professor.

Segundo a Receita Federal, pouco mais de 95 mil pessoas haviam feito o procedimento junto ao órgão até a última segunda-feira (16). Assim como Anderson, mais de 59% dos contribuintes piauienses ainda não realização a declaração do imposto, que pode ser feito até às 23h59 do dia 30 de abril. A declaração das contas é obrigatória às pessoas que tenham recebido mais de R$ 28.559,70 em 2017 e o descumprimento do prazo é passível de multa no valor mínimo de R$ 165,74.



Infográfico: O Dia

Declare Certo

Para auxiliar a população quanto à declaração do Imposto de Renda 2018, o Conselho Regional de Contabilidade do Piauí (CRC-PI) realizará, entre os dias 25 e 27 de abril, o evento Declare Certo, na Praça Rio Branco, Centro da Capital. Em sua sexta edição, o evento contará com o apoio das Universidade Federal do Piauí (Ufpi), Universidade Estadual do Piauí (Uespi), faculdades particulares e da própria Receita Federal, para tirar dúvida dos contribuintes que ainda não realizaram a declaração do imposto de renda.

“Esse projeto tem sido um sucesso ao longo dos anos, são três dias. Nós icamos na praça fazendo esse trabalho voluntário para ajudar a população a tirar suas dúvidas. O objetivo não é fazer a declaração, muitas vezes, até fazemos aquelas mais simples, mas na realidade é só para tirar dúvidas”, explica Josafam Bonim, presidente do CRC-PI.