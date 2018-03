Apagão atinge 14 estados do país; Teresina tem desordem no trânsito

Um apagão atingiu municípios de 14 estados das regiões Norte e Nordeste por volta das 15h50 desta quarta-feira (21).

Semáforos apagados deixaram trânsito conturbado em vários pontos da cidade (Fotos: Elias Fontinele / O DIA)

Além do Piauí, o problema também afetou Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Mas o problema no Sistema Interligado Nacional (SIN) gerou consequências em todo o país.

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Distrito Federal também teriam apresentado falhas no fornecimento de eletricidade.

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, uma falha de um disjuntor na subestação Xingu, no Pará, teria sido a causa do problema. Inicialmente, chegou-se a especular que o problema teria ocorrido na usina de Belo Monte, também no Pará, hipótese que foi posteriormente descartada.

A falha na subestação de Xingu teria provocado o desligamento automático de diversas linhas de transmissão, acarretando uma redução total de carga no SIN, da ordem de 18.000 megawatts.

No início da noite o fornecimento de energia começou a ser restabelecido nas duas regiões.

Em Teresina, como em várias outras capitais, o blackout provocou transtornos no trânsito, por conta do desligamento dos semáforos.

Equipes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) e da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTran) foram escaladas para orientar o tráfego nos pontos mais críticos, como o cruzamento da Avenida Frei Serafim com a Avenida Miguel Rosa e com outras vias.

Cícero Portela