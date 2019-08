Apae José de Freitas inicia atividades da semana da Pessoa com Deficiência

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município de José de Freitas comemora até o dia 28 de agosto a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2019. A iniciativa, que também é lembrada em todos os cantos do país, é uma oportunidade de conscientizar a população para a importância de integrar pessoas com deficiência à sociedade.

Vale lembrar que a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla nos dias 21 a 28 de agosto foi oficialmente instituída em 2017 quando da sanção da Lei 13.585.

O tema principal da campanha em José de Freitas trabalha “Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas” reafirmando o papel fundamental da família na busca por direitos às pessoas com deficiência, como disse a Superintendente da Apae do Município, Livramento Rocha.

Apae realiza atividades no municipio de José de Freitas. Foto: Arquivo Pessoal

Ainda de acordo com Livramento, a Federação Nacionais da Apaes todos os anos convoca as entidades filiadas a realizarem ações de incentivos em seus municípios e estados, incluindo a sociedade nas atividades comemorativas da Semana.

“É de extrema importância que a sociedade entenda quais são os direitos e posições que as pessoas com deficiências podem ocupar na sociedade. É somente através do conhecimento e boas práticas que mais direitos serão alcançados”, disse.

No município de José de Freitas uma programação especial foi montada e conta com palestras, roda de conversas, show de talentos, mesas redondas dentre outros. A aberturo do evento aconteceu na manhã desta quarta-feira (21), na Igreja Matriz Nossa Senhora do Livramento, no Centro da cidade. Confira a programação completa abaixo:

Adriana MagalhãesJorge Machado