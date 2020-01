Ao lado de Lula, Regina Sousa assume vaga em executiva

A vice-governadora Regina Sousa foi empossada nessa sexta-feira (17) como membro da executiva nacional do Partido dos Trabalhadores, durante o encontro realizado pela sigla na cidade de São Paulo. Durante a solenidade, ela sentou ao lado do ex-presidente Lula a quem entregou uma imagem de São José, enviada por um fã piauiense.

Segundo Regina, ao discursar no evento, Lula reafirmou o interesse em resgatar a força política do Partido dos Trabalhadores, através da eleição de prefeitos e vereadores em 2020. A vice-governadora afirmou que a tendência é que o partido lance candidaturas nas principais cidades brasileiras, incluindo todas as capitais.

“Ele disse que o partido tem que voltar a ser o que era. Vamos lançar candidatos na maior parte das cidades brasileiras, até para desfazer esse estigma que foi criado contra o PT. Vamos mostrar o que fizemos e tentar retomar algumas cidades que a gente já governou”, declarou.

Sobre a possibilidade da vinda do ex-presidente ao Piauí, Regina explicou que durante o encontro ficou acertado que a direção nacional vai cuidar da agenda de viagens de Lula pelo Brasil, que deve acontecer no mês de fevereiro, quando é comemorado o aniversário de criação da sigla.

Natanael Souza - Jornal O Dia