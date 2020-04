ANTT e Ministério Público fecham rodoviária clandestina em Vera Mendes

Uma fiscalização solicitada pela Promotoria de Justiça de Itainópolis à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) resultou, na manhã desta terça-feira (21), no fechamento de uma rodoviária clandestina no município de Vera Mendes, localizado a 394 Km de Teresina.



Rodoviária clandestina funcionava em uma residência no município e Vera Mendes - Foto: Divulgação/MP-PI

Na última quarta-feira (15), a promotora de Justiça Romana Leite, titular da PJ de Itainópolis, enviou ofício à ANTT para investigar o caso. A representante do Ministério Público do Piauí recebeu na semana passada uma denúncia da secretaria de Saúde de Vera Mendes e solicitou uma vistoria à ANTT no local onde funcionaria a rodoviária. Um fiscal da autarquia federal, com apoio da Polícia Militar, fechou o estabelecimento.

De acordo com a promotora de Justiça, o pedido de apoio foi promovido no âmbito de um procedimento instaurado pela Promotoria de Itainópolis para apurar a denúncia recebida. A intenção da representante do MP do Piauí foi evitar que o local fosse um foco de aglomeração de pessoas e, por consequência, de disseminação do novo coronavírus.

Ministério Público Estadual do Piauí