O ano bissexto é cercado de superstições e curiosidades. Dizer que um ano tem 365 dias, nem sempre é verdade, pois ele possui 365,242189 dias, ou seja, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos. No Brasil, seguimos o calendário gregoriano, que acrescenta, a cada quatro anos, as 24 horas que são contabilizadas dos anos anteriores.

“Em termos históricos, nós pensamos que o nosso calendário se ajusta ao movimento do Sol porque a Terra leva em torno de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos, arredondando daria 6 horas perdidas por ano, para fazer o movimento de translação, onde a Terra vai dar a volta em torno do Sol”, explica o professor historiador Pablo Carvalho.

Ano bissexto é cercado de várias superstições e curiosidades. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O calendário que conhecemos foi proposto pelo Papa Gregório XIII no século 16 e é aceito internacionalmente. Mas o dia extra no calendário já existia desde o ano 46 a.C., quando o general romano Júlio César fez um cálculo parecido para correção do calendário. César instituiu que todos os anos divisíveis por 4 seriam bissextos. “Os egípcios já haviam criado um ano baseado com 12 meses e 365 dias. Só que isso foi imposto na Roma antiga, onde Júlio Cesar tentou ajustar o calendário ao movimento do Sol com a ajuda de astrônomos; só que a divisão era falha, haviam meses que tinham 44 dias”, detalha Pablo Carvalho.

Chance de nascer em 29 de fevereiro é de 1 em 1.416

Outra curiosidade que o professor conta é sobre as pessoas que nascem no dia 29, a chance de nascer nesta data é de 1 em 1.416. Aproximadamente, existem 4,1 milhões de pessoas nascidas nessa data no mundo.

“As pessoas que nascem no dia 29 de fevereiro são exatamente raras e é interessante como elas comemoram o aniversário, no dia anterior, que seria 28 de fevereiro, ou um dia depois, em 1º de março”, comenta Pablo Carvalho.

Religiões

De acordo com o historiador, as superstições em torno do dia 29 são inúmeras. Nas religiões de matriz africana, geralmente há um cuidado maior no mês de fevereiro. O cristão, na Idade Média, tinha medo da data, eles consideravam o dia da danação, e tinham que se voltar à oração.

Casamento

Há uma tradição que diz que o único dia em que as mulheres podem pedir a mão de seus parceiros em casamento é no dia 29 de fevereiro. Uma das lendas conta que Santa Brígida foi até São Patrício e reivindicou sobre o fato de as mulheres precisarem esperar muito até que seus namorados pedissem as suas mãos. São Patrício, então, deu às mulheres o direito de pedir a mão dos homens em um dia específico, sendo o último do menor mês de um ano bissexto.

Outra lenda diz que os homens achavam que não tinha problema em uma mulher quebrar a regra e fazer o pedido de casamento no dia 29 de fevereiro, pois o ano não era reconhecido legalmente na Inglaterra. Mas, a rainha Margareth da Escócia teria estabelecido uma multa para os rapazes que não aceitassem os pedidos realizados em anos bissextos. Já em outros países, o ano bissexto causa baixa nos casamentos. Na Grécia, por exemplo, acreditam que casar nesses anos traz má sorte.

Trabalho

Nos dias atuais, o ano bissexto traz repercussão até no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB), pois o assalariado trabalha um dia a mais no ano bissexto e não ganha nada a mais por isso. “Se você pensar no trabalhador, isso poderia ser uma problemática, porque os trabalhadores que recebem dinheiro por mês teriam um dia a mais de renda sem trabalhar. Até 1930, em Nova York, pensou-se em colocar um dia a mais no mês de junho, que teria o dia 31, para compensar o ano bissexto, porque estaria sendo um prejuízo”, fala Pablo Carvalho.

Sandy Swamy