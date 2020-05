Animais ajudam a manter saúde mental em tempos de isolamento social

A quarentena pode gerar inúmeros sentimentos no ser humano. Com a intenção de suprir o distanciamento social, a tecnologia tem um grande papel por possibilitar, por exemplo, as videochamadas com familiares e amigos, mas o contato presencial é imprescindível às pessoas.



Foto: Reprodução uol.

Neste cenário, cães e gatos podem contribuir para a saúde mental e bem-estar dos seus tutores. Esses animais são os que mais sentem empatia com o ser humano e promovem uma troca verdadeira na relação afetiva. E como estamos passando mais tempo em casa, tornase o melhor momento para ficarmos mais próximos dos nossos pets e trocarmos boas energias com eles.

“Quem não tinha essa rotina de trabalhar em casa pode começar a ter mais interação com seu animal de estimação através das brincadeiras. É preciso otimizar, não ficar só na frente da TV pegando no bichinho, porque ele vai abusar e você também, então acaba a companhia. Para otimizar essa interação, existem as brincadeiras que podem ser feitas em casa ou com brinquedos”, destaca a médica veterinária Roberta Siqueira.

A profissional explica que o mais recomendado é definir horários para brincar com o pet. Isso faz com o cão ou gato entenda que existe uma hora específica para brincar e, quando a rotina voltar ao normal, o bichinho não sinta tanto a falta do tutor.

“É importante que a pessoa tire um horário para brincar com o pet, fazendo brincadeiras educativas ou com ração. Esses momentos de brincadeiras podem ser divididos ao longo do dia, em até três horários, criando assim um hábito no pet, para que o animal entenda que a pessoa não estará o dia todo disponível para brincadeira. E claro, quando for brincar com seu animal, demonstrar que também está animado, assim ele vai interagir mais, correr, brincar e os dois vão se divertir. Sempre prefira os próprios brinquedos deles, como uma corda ou bolinha”, fala Roberta Siqueira.

Benefício mútuo

A médica veterinária ressalta que a companhia dos animais neste momento de isolamento social é benéfico tanto para os bichos quanto para as pessoas, ajudando a aliviar o estresse e ansiedade provocados por este momento singular.

“É uma via de mão dupla. Quando você interage com um animal, seja seu, de rua, de fazenda, porte pequeno ou grande, faz com que você troque energias, aliviando 100% essa carga de estresse.

“Esse contato é muito bom, principalmente para pessoas que moram só, pois a pessoa sai do mundo das redes sociais, que também cansa, e fica com seu bichinho. O animal também espera carinho e para nós, que estamos isolados, conseguimos aliviar parte desse estresse por conta do isolamento. Às vezes, a pessoa está estressada, cansada, angustiada e, em fazer carinho, é possível liberar esses sentimentos que está te angustiando. O animal te dá essa liberdade, te deixa brincar, conversar, é como se tivesse fazendo uma terapia”, completa a profissional.

E esse carinho e atenção são importantes para aliviar o estresse que os animais também estão sentindo, afinal, sua rotina, assim como a nossa, mudou. Os passeios estão em horários diferenciados, a interação com outras pessoas e animais também está proibida, assim como a rotina na casa também está diferente.

“Como não pode circular tanto com o animalzinho, é preciso ver um horário que não tenha muita gente. Porém, é preciso tomar cuidado e evitar andar com seu bichinho de estimação entre 10h e 15h, vez que o chão está muito quente e pode queimar os coxins (almofadinhas das pata). Além disso, deve-se evitar o contato com outras pessoas e, claro, aproveitar a companhia do seu bichinho e ver como eles podem ser grandes amigos nesse momento”, conclui Roberta.

Isabela Lopes