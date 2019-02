Aneel vai fiscalizar situação da Hidrelétrica de Boa Esperança

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai iniciar a partir da próxima semana uma força-tarefa para fiscalizar in loco as barragens de 142 usinas hidrelétricas. No Piauí, a fiscalização vai acontecer na Usina de Boa Esperança, em Guadalupe, munícipio localizado a 337 km de Teresina, e classificada pela Aneel como de “Dano Potencial Alto”, por estar localizada nas proximidades de uma área densamente povoada.

Além das vistorias presenciais, a ANEEL também determinou que as usinas fiscalizadas apresentem a atualização do Planos de Segurança de Barragens e do Plano de Ação Emergencial. Nesse caso, para reforçar o comprometimento com as informações apresentadas, a ANEEL passou a exigir que os documentos sejam assinados não somente pelo responsável técnico, como também pelo presidente da empresa.

A fiscalização da Agência caracteriza as barragens por dois critérios: dano potencial alto e risco. No dano potencial alto são compreendidos aspectos como: grandes reservatórios; existência de pessoas ocupando permanentemente a área a jusante da barragem; e existência de instalações residenciais, comerciais, agrícolas, industriais de infraestrutura e serviços de lazer e turismo na área que seria afetada. Já no critério de risco são avaliados: a documentação do projeto, qualificação técnica da equipe de segurança de barragens, roteiros de inspeção de segurança e monitoramento.

Localizada às margens do Rio Parnaíba, a Usina Hidrelétrica de Boa Esperança fornece energia ao estado do Piauí e, atualmente, é operada pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco.





Natanael Sousa