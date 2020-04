Alunos de Pedagogia da UFPI criam jogo infantil sobre coronavírus

Durante a pandemia, as crianças estão entre os mais prejudicados psicologicamente. Elas estão afastadas da escola, não podem brincar nas ruas e os pais, muitas vezes, estão ocupados com o home office ou afazeres domésticos.

Por isso, os estudantes de Pedagogia, do Programa de Educação Tutorial (PET) da Universidade Federal do Piauí (Udpi), criaram um jogo educativo - o Coronagame - com o intuito gerar aprendizado, diversão e aproximação da família.



(Foto: Reprodução)

"Foi realizado um estudo no site da Organização Mundial da Saúde (OMS) para depois criar o layout educativo de cada página. Os jogos podem ter a participação da família, como o jogo da memória que se releva como um estímulo à aproximação dos pais e filhos. Pode envolver o campo afetivo e contato próximo, pois no dia a dia sobra pouco tempo para a troca humana", explica a professora e tutora Dra. Hilda Lopes.



O desenvolvimento do Coronagame teve a participação de 13 estudantes e conta com desenhos para colorir, jogo de memória, jogo da velha e até a caça ao coronavírus.



"O jogo é uma ferramenta que ajuda na aprendizagem da criança, mas o mais importante é que seja utilizado para o lazer. As crianças são o nosso futuro em aberto e já nasceram no mundo digital e adoram brincar com jogos virtuais", diz a professora Hilda Lopes.



Para ter acesso a brincadeira basta acessar o link: https://is.gd/CoronaGames e baixar em qualquer celular android.



Virgiane PassosSandy Swamy