Alunos de escolas públicas participam de mostra sobre projetos pedagógicos

Com uma linguagem voltada ao desenvolvimento do pensamento computacional, 352 alunos do 6º ano do ensino fundamental de nove escolas da Rede Municipal de Ensino de Teresina e do Programa Cidade Olímpica Educacional estão participando, desde março, de aulas do Projeto Letramento em Programação. Agora, os estudantes exibirão o que estão aprendendo na I Mostra de Projetos, chamada Cajuina Day, de hoje (8) a 13 de julho.

O Programa é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) com o Instituto Ayrton Senna (IAS), Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e Centro Unificado de Inovação Aplicada (CUIA), oportunizando a participação de jovens estudantes de escolas públicas na criação de tecnologia. Nas aulas, eles aprendem letramento em linguagens de programação voltada ao desenvolvimento do pensamento computacional, permitindo que os alunos construam seus próprios projetos.



O projeto contempla alunos do 6º ano do ensino fundamental de nove escolas da Rede Municipal de Ensino - Foto: Divulgação



A I Mostra de Projetos do Programa Letramento em Programação das Escolas Públicas Municipais de Teresina –Cajuina Day - foi pensada para socializar junto à comunidade projetos pedagógicos desenvolvidos pelos alunos das 11 turmas que fazem parte do Programa. Será uma semana intensa de atividades nos turnos manhã e tarde.

Além de valorizar, estimular e compartilhar a aprendizagem criativa dos alunos e professores, o evento busca incentivar o protagonismo dos jovens e avaliar o que foi aprendizado até agora.

Confira a programação:

Segunda-feira (8) – das 13h:30m às 17h – E. M. Jornalista João Emílio Falcão

Terça-feira (9) – das 8h às 12h – E. M. Mocambinho; das 13h:30m às 17h – E. M. Eurípides de Aguiar

Quarta-feira (10) – das 8h às 12h – E. M. N. S. Perpétuo Socorro; das 13h:30m às 17h – E. M. Cristina Evangelista

Quinta-feira (11) – das 8h às 12h – E. M. R. N. Monteiro e E. M. Ubiraci Carvalho; das 13h:30m às 17h – E. M. Valter Alencar

Sexta-feira (12) – das 13h:30m às 17h – E. M. Noé Fortes

Sábado (12) – das 8h às 12h Programa Cidade Olímpica

