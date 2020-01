Alunos da rede estadual conquistam 980 pontos na redação

Os alunos Isac Marques de Oliveira, Márcio Fernandes da Silva e Joice Araújo Fontenele são os três estudantes da rede estadual de ensino do Piauí que conquistaram 980 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio 2019, que teve notas divulgadas nesta sexta-feira (17) pelo Inep.

Leia também

Duas alunas piauienses estão entre os 53 com nota mil no Enem



Em todo o Brasil, apenas 53 alunos, entre eles duas estudantes do Piauí, tiraram os sonhados 1000 pontos na redação que teve a "Democratização do acesso ao cinema no Brasil" com tema. Por outro lado, 143 mil participantes zeraram a dissertação.

Isac Marques, 18 anos, é aluno doCeti Professor Antônio Tarcísio, em Teresina. Sem horário definidos para preparação para o Enem, o estudante revela que mantinha rigoroso planejamento. “Eu não tinha horas definidas para estudar, mas me organizava para avaliar os tópicos importante de cada matéria”, disse.

Do Ceti Didácio Silva, Márcio Fernandes, 18 anos, não escondeu a surpresa com os 980 pontos. Para ele, a escrita é importante e contribui para o desenvolvimento em qualquer quer seja a área escolhida.

Joice Araújo Fontenele é aluna CETI Presidente Castelo Branco, na cidade de Piracuruca. Ela afirmou que já aguardava uma nota alta na redação, porém, se surpreendeu com os 980 pontos. “Eu estava esperando uma nota alta na redação, mas nada parecido com 980. No momento que vi fiquei sem acreditar, a ficha ainda não caiu”, comentou.

Nota 1000

Duas alunas da rede de ensino privada de Teresina conquistaram 1000 pontos na redação. As jovens Vitória Castro e Letícia Islávia alcançaram a pontuação máxima e comemoram os resultados com entusiasmo de quem já sente uma aprovação a caminho.

Otávio Neto