Aluno grava vídeo contra evasão escolar e repercute nas redes sociais

O aluno Nakatchu Morais, conhecido nas redes sociais como Neguxa, gravou um vídeo em que aparece convidando outros alunos para estudarem na escola Lucídio Portela, situada na zona Sul de Teresina. A instituição pública de ensino sofre com a evasão escolar e, em 10 anos, teve o quadro de estudantes reduzido em 25%. Na legenda do vídeo publicado no instagram, Neguxa conta que parou de estudar por necessidade e reconhece que é na escola onde há crescimento e desenvolvimento. (Veja vídeo abaixo)

Redação