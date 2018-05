Aluna é obrigada a pedir desculpas a prefeito após reclamar da merenda escolar

Um estudante piauiense fez um vídeo para o projeto O Brasil Que Eu Quero, da Rede Globo, denunciando a qualidade da merenda escolar servida na escola municipal onde estuda em Uruçuí. Identificando-se apenas como Maria Clara e como moradora do bairro Fogoso, ela diz que o Brasil que quer é um em que “o lanche da escola deixe der pão seco com suco e passe a ser cachorro quente”.







Mas o que chama a atenção é o fato de depois a jovem ter postado outro vídeo em que aparece pedindo desculpas pelo que havia dito ao prefeito, à secretária municipal de Educação de Uruçuí e aos diretores da escola, enquanto uma voz ao fundo a orienta sobre o que falar sobre a merenda escolar. A jovem aparenta estar chorando neste segundo registro.

Maria Clara inicia o segundo vídeo dizendo: “Eu queria pedir desculpas à secretária Reisimar, da secretaria de Uruçuí, que eu sei que ela viu meu vídeo, anterior reclamando sobre a merenda da escola. Queria pedir desculpa para a coordenadora, para a secretária”. Em seguida, ela busca justificar sua denúncia: “Agi por impulso, por brincadeira e não sabia que podia ir tão além, igual foi a coisa, não sabia que podia ter essa confusão toda”, afirma.





A estudante prossegue desmentindo o que havia dito sobre a merenda no vídeo anterior e se desculpando novamente: “Eu queria pedir desculpa pra todos vocês pelo que eu falei e também porque a merenda da escola é muito boa, eu nunca comi pão seco com suco, é sempre pão com suco, pão com leite, sopa, macarrão, essas coisas”. Neste momento do vídeo, é possível ouvir uma voz feminina ao fundo que fala: “Tu diz assim: que nunca comi pão sem suco”.

Maria Clara prossegue direcionando o pedido de desculpas ao prefeito de Uruçuí, conforme a orientação da voz feminina ao fundo: “Eu nunca comi merenda ruim lá, sempre gostei da merenda, eu queria pedir para todas as pessoas da secretaria desculpa. Aliás, para o prefeito mesmo . Dr. Wagner, que me desculpe pelo que eu disse”. O vídeo se encerra a esta fala da estudante.

Enquanto é filmada se dirigindo ao prefeito, à secretária de Educação e aos diretores da escola, Maria Clara usa uma camisa da Prefeitura de Uruçuí.

O Portal O Dia procurou a secretária municipal de Educação de Uruçuí, Reisimar Gomes de Sousa, mas as ligações não foram atendidas. O espaço fica aberto para esclarecimentos futuros.

Maria Clara Estrêla