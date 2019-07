Alimentos e transporte comprometem 43% das despesas familiares

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de junho aponta uma variação de 0,01% em relação ao mês de maio, acumulando, no ano, inflação de 2,23%. Em junho de 2018, o índice fora de 1,26%. Segundo o levantamento, os grupos ‘Alimentação e bebidas’ e ‘Transportes’ respondem, juntos, por cerca de 43% das despesas das famílias, com deflação em junho de -0,25% e -0,31%, respectivamente.



O tomate teve alta, passando de -15,08% em maio para 5,25% em junho, assim como as carnes, que subiram de 0,25% em maio para 0,47% em junho. Apesar disso, o grupo ‘Alimentação e bebidas’ teve queda (-0,25%) em junho, acumulando variação de 2,89% em 2019. Essa deflação deve-se à intensificação na queda dos preços de frutas (-6,14%) e feijão-carioca (-14,80%). Os dois itens já haviam recuado em abril e maio: respectivamente, -0,71% e -2,87% para as frutas e de -9,09% e -13,04% para o feijão-carioca.

A inflação sobre o tomate teve alta, passando de -15,08% em maio para 5,25% em junho - Foto: Arquivo O Dia



Já o grupo ‘Transportes’ (-0,31%) concentrou os impactos mais intensos sobre o IPCA de junho. O item passagem aérea, por exemplo, registrou 18,90% de variação e 0,07 p.p. de impacto. Já os combustíveis tiveram deflação (-2,41%) com destaque para a gasolina (-2,04% e -0,09 p.p.).

Segundo a economista Teresinha Ferreira, a deflação em alguns itens ajudou a conter o crescimento do IPCA. De acordo com ela, os grupos de ‘Alimentos’ e ‘Transporte’ foram os mais afetados devido à crise econômica no país, que hoje concentra mais de 13 milhões de desempregados.

“Isso diminuiu a renda que circula na economia, levando à deflação, vez que as pessoas não têm dinheiro para estar comprando. Se observarmos nos supermercados e lojas, todos os comerciantes estão reclamando que não estão vendendo. Mas isso é um efeito cascata, pois consequentemente faz baixar os preços. A cebola estava sendo vendida a R$ 8 na semana passada e agora está custando R$ 5”, comenta a economista.

Isabela Lopes - Jornal O Dia