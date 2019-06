Colunista d'O DIA, Alexandre Nolleto fala sobre autoestima no Salipi

Sucesso nas redes sociais, Alexandre Nolleto lança nesta sexta-feira (7), no Salão do Livro do Piauí (Salipi), seu primeiro livro. Ele também palestra no Seminário Língua Viva, a partir das 19 horas, no Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí. "Você só precisa ser a melhor versão de si mesmo” é o tema da explanação que o autor fará, abordando o autorrelacionamento.

A programação do Salipi segue até domingo, dia 9, com palestras, shows musicais, lançamentos, vendas de livros e apresentações artísticas no campus universitário Ministro Petrônio Portella, no bairro Ininga, zona Leste de Teresina.

Publicado pela editora Planeta, o livro de estreia de Alexandre Nolleto, intitulado “Você está na lista vip de Deus”, reúne poemas inspiradores que falam sobre amor, aceitação, perdão e superação.

O escritor Alexandre Nolleto é convidado do Salipi para a noite desta sexta-feira (Foto: Divulgação)

A editora Planeta, um dos maiores grupos editoriais do mundo, reuniu no livro poemas inéditos e textos de Nolleto que alcançaram grande repercussão nas redes sociais.

Em 224 páginas, o autor oferece uma leitura sensível sobre amor, fé e relacionamentos. “Coloco as mensagens na perspectiva de Deus e mostro ao leitor que Deus te conhece, te aceita, te perdoa, te ama e te cura”, diz.



Em sua 17ª edição, o Salipi segue trazendo grandes nomes da literatura nacional ao Piauí, e se consolida como um dos grandes eventos literários do Nordeste. Com entrada gratuita, o evento tem estandes que movimentam o comércio de livros, oferecendo centenas de títulos e muitas promoções, especialmente de obras voltadas para o público infantil.

O show de encerramento no domingo, 9 de junho, será com o cantor Geraldo Azevedo e o projeto "Melhor de Três Junino".

Cícero Portela