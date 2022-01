Alerta Regional, novo telejornal da O Dia TV, estreia na próxima segunda-feira (17)

Segunda-feira (17) vai ser dia de estreia no telejornalismo da O Dia TV (Canal 23.1): começa o Alerta Regional, que vai levar informações policiais sempre de segunda a sexta-feira, às 17h.



O Alerta Regional vai trazer as principais notícias que envolvem a segurança pública nos estados do Piauí e Maranhão. O programa contará com apresentação de Ivan Brasil.

A atração é a primeira do segmento na grade vespertina da O Dia TV e da TV Guanaré, emissora instalada na cidade de Caxias, no Maranhão, que entrou no ar oficialmente no dia 01 de agosto de 2018. Ela opera nos canais 44 UHF e 22 UHF e é afiliada à RedeTV!

Semelhante ao Alerta Nacional, comandando por Sikêra Jr, o Alerta Regional será descontraído e dinâmico com abrangência em Teresina e em Caxias.

Repórteres de ambas cidades vão falar do que é relevante com entradas ao vivo e entrevistas e reportagens especiais. A atração foi pensada no telespectador, que busca informação com credibilidade e com rapidez de forma leve e mais informal.

