Alerta Nacional, de Sikêira Jr, entra na programação da O Dia TV no Piauí

Para a apresentadora do Linha de Fogo, Tame Fernanda, o Alerta Nacional possibilitará o compartilhamento de conteúdos jornalísticos entre emissoras afiliadas.

“O Sikêira chega para fazer a diferença com os demais programas nacionais desse gênero. A O Dia TV ganha compartilhando notícias policiais nacionais. A emissora local conta com uma programação com excelentes programas e profissionais. Sikêra Jr chega para completar com seu jeito irreverente”, ressalta.