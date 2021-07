Alepi aprova projeto que torna Terça-feira de carnaval feriado estadual

A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) aprovou na terça-feira (06) o Projeto de Lei Ordinária nº 126/19 que torna a Terça-feira de Carnaval feriado estadual. O texto é do deputado Franzé Silva (PT) e atende a reivindicações dos trabalhadores de Hotelaria e Gastronomia do Piauí. A categoria aponta prejuízos do setor em razão de a data não ser feriado oficial. O Projeto segue, agora, para sanção do governador Wellington Dias (PT).

Segundo o deputado Franzé Silva, o ponto facultativo beneficia apenas o serviço público. O comércio, empresas e empregadores, por outro lado, acabam prejudicados, ao oferecerem dispensa do trabalho, o que, muitas vezes, exige alguma forma de compensação.

“O projeto que propusemos, ouvindo a categoria da hotelaria e gastronomia estadual, busca reconhecer o Carnaval como feriado estadual, permitindo melhorias nas condições profissionais de todos os setores envolvidos na organização do evento”, ressalta.

Foto: Divulgação/Alepi

No Brasil, o carnaval não é um feriado nacional, uma vez que a data precisa ser considerada lei, estadual ou municipal. Nas cidades em que o dia não é feriado, serviços públicos ou empresas privadas podem optar por liberar seus funcionários.

Isabela Lopes

