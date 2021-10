Alepi aprova o Programa Piauí Acolhe de ajuda aos 'orfãos' da Covid-19

Foi aprovado na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), desta quinta-feira (07), o Programa Piauí Acolhe, uma iniciativa do Governo do Estado que estabelece um auxílio mensal em dinheiro para crianças e adolescentes que perderam os pais durante a pandemia do novo coronavírus e que estejam em situação de vulnerabilidade. Os beneficiários cadastrados receberão auxílio mensal no valor de R$ 500 até que atinjam a maioridade.



A matéria foi recebida na Alepi no final do mês de agosto. Parlamentares manifestaram a importância de se criar um benefício para menores de idade que tenham ficado órfãos durante a pandemia. Dr. Hélio (PL) e Teresa Britto (PV) haviam apresentado Indicativos de Projeto de Lei com o mesmo objetivo.





Foto: Ascom/ Alepi

O programa aprovado pelos deputados segue as diretrizes estabelecidas pelo Consórcio Nordeste. o Piauí Acolhe prevê a correção monetária do valor do auxílio e que a criança ou adolescente precisavam estar residindo no Piauí há pelo menos 1 ano antes da situação de orfandade. A renda máxima da família, antes do falecimento dos pais, deveria ser de, no máximo, três salários mínimos.

