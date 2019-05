Águas de Teresina pede reajuste de 5,94% na tarifa de água

O reajuste da tarifa de abastecimento de água em Teresina deve ser de 5,94%. A proposta já foi encaminhada pela Águas de Teresina, empresa responsável pelo serviço, e está sendo analisada pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Arsete). A definição deve ser anunciada nos próximos dias, no Diário Oficial do Município de Teresina.

Diretor-presidente da Arsete, Edvaldo Marques. Foto: Elias Fontenele/ODIA

“Estamos com essa proposta em estudo, e vamos fazer uma análise para saber se esse valor vai ser homologado ou reduzido”, explicou o diretor-presidente da Arsete, Edvaldo Marques, ao lembrar que a data base estabelecida para o reajuste é o próximo dia 28 de junho. “Temos que apresentar um posicionamento antes dessa data base para que a concessionária Águas de Teresina possa aplicar esse reajuste”, completou.



O percentual 5,94% proposto para esse ano é menor do que o reajuste de 7,31 %, aplicado em 2018. Na avaliação do diretor-presidente da Arsete, a diminuição do percentual pode ser explicada pelo menor impacto do consumo de energia elétrica durante a prestação dos serviços de abastecimento de água na capital.

“No ano passado houve um impacto grande no consumo de energia, que acabou impacto na tarifa de água e esgoto. Esse ano, o impacto está sendo bem menor, por isso o índice também diminui para 5,94%”, explicou Edvaldo Marques.

Procurada pela reportagem, a empresa Águas de Teresina informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que só vai se manifestar sobre o reajuste na tarifa após a homologação do percentual ser publicada no Diário Oficial do Município de Teresina.

Natanael Souza